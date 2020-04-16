Эксперт оценил вероятность повышения спроса на загородную недвижимость

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков прокомментировал вероятность повышения спроса на загородные дома в связи с самоизоляцией.

По его мнению, прежде всего может увеличиться заинтересованность людей в загородных домах для постоянного проживания.

«Не думаю, что именно дачи начнут пользоваться спросом. А вот переезд за город — да. Сейчас очень много таких домов строится: посёлки, таунхаусы, дуплексы. И эта тенденция начала формироваться, и самоизоляция точно это подстегнёт», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

Он добавил, что 80% клиентов большинства застройщиков Московской области — жители Москвы. По словам специалиста, это ещё раз доказывает, что спрос на переезд из города уже начал образовываться.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.