Эксперт оценил вероятность повышения спроса на загородную недвижимость

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Эксперт по недвижимости Константин Барсуков прокомментировал вероятность повышения спроса на загородные дома в связи с самоизоляцией.
Эксперт оценил вероятность повышения спроса на загородную недвижимость
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

По его мнению, прежде всего может увеличиться заинтересованность людей в загородных домах для постоянного проживания.

«Не думаю, что именно дачи начнут пользоваться спросом. А вот переезд за город — да. Сейчас очень много таких домов строится: посёлки, таунхаусы, дуплексы. И эта тенденция начала формироваться, и самоизоляция точно это подстегнёт», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

Он добавил, что 80% клиентов большинства застройщиков Московской области — жители Москвы. По словам специалиста, это ещё раз доказывает, что спрос на переезд из города уже начал образовываться. 

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.

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