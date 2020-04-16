В Москве пройдёт познавательный диктант «Московский код»

На портале «Узнай Москву» 18 апреля пройдёт познавательный диктант «Московский код», посвящённый объектам культурного наследия города.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, в программу диктанта, на который будет отведено 1,5 часа, войдёт 40 вопросов.

«Любой желающий может проверить свои знания о Москве, а заодно узнать интересные факты о меценатах и архитекторах, благодаря которым в столице появились многие знаменитые здания», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, возрастных ограничений нет, поэтому принять участие в диктанте можно всей семьёй.

Отмечается, что диктант составляли преподаватели МГУ имени Ломоносова, историки и краеведы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Большой удмуртский диктант пройдёт в прямом эфире из-за ситуации с коронавирусом.