В Москве пройдёт познавательный диктант «Московский код»

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На портале «Узнай Москву» 18 апреля пройдёт познавательный диктант «Московский код», посвящённый объектам культурного наследия города.
В Москве пройдёт познавательный диктант «Московский код»
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, в программу диктанта, на который будет отведено 1,5 часа, войдёт 40 вопросов. 

«Любой желающий может проверить свои знания о Москве, а заодно узнать интересные факты о меценатах и архитекторах, благодаря которым в столице появились многие знаменитые здания», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, возрастных ограничений нет, поэтому принять участие в диктанте можно всей семьёй.

Отмечается, что диктант составляли преподаватели МГУ имени Ломоносова, историки и краеведы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Большой удмуртский диктант пройдёт в прямом эфире из-за ситуации с коронавирусом.

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