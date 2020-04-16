Источник: в Туле задержан анархист Дмитрий Цибуковский

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Анархист Дмитрий Цибуковский задержан в Туле после обыска в его квартире. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: в Туле задержан анархист Дмитрий Цибуковский
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Сообщается, что обыск в квартире Цибуковского и его супруги Анастасии Сафоновой проводился в рамках уголовного дела, возбуждённого по ст. 213 и 214 УК («Вандализм» и «Хулиганство»).

По данным следствия, изъяты тематическая литература и электронные носители информации.

На момент проведения обыска в квартире находился Дмитрий Цибуковский, он был задержан.

По некоторым данным, в прошлом супруги поддерживали связь с Михаилом Жлобицким, который организовал взрыв у входа в здание Управления ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.

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