Первый пациент с коронавирусом умер в Брянской области

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В Брянской области скончался первый из заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Первый пациент с коронавирусом умер в Брянской области
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«К сожалению, сегодня стало известно, что 15 апреля скончался наш с вами земляк. Ему было 89 лет. У него было несколько тяжёлых хронических заболеваний... Всё это значительно осложнило течение коронавирусной инфекции, которой он заразился при контакте с приехавшими гражданами из Европы», — написал в соцсетях глава региона Александр Богомаз.

Он отметил, что у 89-летнего пациента также имелись сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и ряд других заболеваний.

Ранее стало известно, что за сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом.

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