В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Швейцарии

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В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо ветерану Николаю Васильевичу Ключникову, который пошёл на войну добровольцем в 15 лет. Он перегонял самолёты, летал в составе военного экипажа на задания по всему СССР.
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Швейцарии
  • Николай Ключников

«С величайшим уважением и почтением я хочу поблагодарить Вас за Вашу миссию во Второй мировой войне на благо всего человечества. Своим мужеством и самоотверженностью Вы способствовали тому, что мир стал значительно лучше. Моё поколение не может даже представить себе, каково было Вам и Вашим товарищам и какие жертвы Вам пришлось принести. Россия в очередной раз доказала, насколько важна эта страна для всего мира», — написал житель Швейцарии.

При этом он добавил, что сейчас, к сожалению, «на Западе, развернулась небывалая травля России».

«Но я смею заверить Вас, что у России и у людей, подобным Вам, в Швейцарии (и наверняка во всём остальном мире) есть большое число друзей и почитателей, помимо меня», — говорится в письме.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам. Истории их сражений и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.

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