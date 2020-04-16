Более 490 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

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В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 493 пациента, у 328 из которых подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко.
Более 490 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
  • АГН «Москва»

«Состоят на лечении 493. Из них: с диагнозом «внебольничная пневмония» — 480, COVID-положительные — 328», — написал Проценко в Facebook.

По его словам, 44 пациента находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 21 человек подключён к аппаратам ИВЛ.

За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 пациента, 46 выздоровевших были выписаны.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что почти половина из числа новых заразившихся COVID-19 в Москве младше 45 лет.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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