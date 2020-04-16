Более 490 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
- АГН «Москва»
«Состоят на лечении 493. Из них: с диагнозом «внебольничная пневмония» — 480, COVID-положительные — 328», — написал Проценко в Facebook.
По его словам, 44 пациента находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 21 человек подключён к аппаратам ИВЛ.
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 пациента, 46 выздоровевших были выписаны.
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