Путин предложил направить в регионы дополнительно 200 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнительно направить 200 млрд рублей в регионы на обеспечение устойчивости бюджетов.
Путин предложил направить в регионы дополнительно 200 млрд рублей
  • РИА Новости

«Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что доходы регионов «по разным причинам просели». При этом он отметил, что на регионы приходится большая нагрузка.

Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства по вопросам развития радиоэлектронной промышленности. RT ведёт трансляцию.

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