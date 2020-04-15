Брико оценил данные о способности коронавируса передаваться на расстоянии до 4 метров

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал информацию о том, что коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние около трёх–четырёх метров.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт напомнил, что длительность инкубационного периода коронавируса тоже может быть разной — от двух до четырнадцати дней.

При этом он отметил, что в исследованиях речь идёт о максимальных значениях, но ориентироваться следует на усреднённые.

«Мы ориентируемся на усреднённые значения, на вероятностные, поэтому рекомендации дистанцирования на два метра остаются действенными», — пояснил специалист.

Брико также добавил, что соблюдение дистанции является действенной мерой и в 90% случаев позволит предупредить заражение.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал данные об увеличении числа россиян, которые переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.