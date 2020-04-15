В Москве заявили о необходимости поддержки детских лагерей

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Московская федерация профсоюзов обратилась к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой о поддержке детских лагерей на фоне ситуации с коронавирусом.
В Москве заявили о необходимости поддержки детских лагерей
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года.

По словам председателя организации Михаила Антонцева, необходимо включить детские лагеря в реестр предприятий, для которых разрабатываются нормативно-правовые акты о временном освобождении или приостановлении обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами, уплаты земельных платежей и коммунальных услуг до момента стабилизации ситуации.

«Сейчас, как никогда, актуальна совместная работа экспертов с органами Роспотребназдора, министерствами здравоохранения и просвещения с целью выработки алгоритмов для проведения летних кампаний с учётом обстановки в регионах», — подчеркнула глава совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун.

В Минпросвещения предложили региональным властям принимать решения о функционировании детских лагерей в зависимости от местной эпидемиологической обстановки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН напомнила об условиях возврата средств за путёвки.

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