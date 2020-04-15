Собянин допустил введение новых мер поддержки из-за коронавируса

Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом.

«Список (введённых мер поддержки. — RT) не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что собственники жилья в Москве будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.