Собянин допустил введение новых мер поддержки из-за коронавируса

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Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом.
Собянин допустил введение новых мер поддержки из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Список (введённых мер поддержки. — RT) не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что собственники жилья в Москве будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

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