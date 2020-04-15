На Урал прилетел второй самолёт из Китая с медицинским грузом
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда святой Екатерины.
Борт совершил посадку в аэропорту Кольцово утром 15 апреля.
«Спецборт доставил в столицу Урала 4,1 млн индивидуальных медицинских масок, 10 тыс. защитных костюмов и 100 тыс. масок повышенной защиты», — заявили в фонде.
Груз будет поделён между Свердловской и Челябинской областями.
Отмечается, что после разгрузки самолёт отправится в Гуанчжоу, где формируется очередная партия груза.
14 апреля в Екатеринбург прибыл первый самолёт с грузом из Китая.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.