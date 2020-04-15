На Урал прилетел второй самолёт из Китая с медицинским грузом

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В Екатеринбург прилетел второй из четырёх самолётов с гуманитарным грузом из Китая, доставивший более 4 млн медицинских масок и другие средства защиты.
На Урал прилетел второй самолёт из Китая с медицинским грузом
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда святой Екатерины.

Борт совершил посадку в аэропорту Кольцово утром 15 апреля.

«Спецборт доставил в столицу Урала 4,1 млн индивидуальных медицинских масок, 10 тыс. защитных костюмов и 100 тыс. масок повышенной защиты», — заявили в фонде.

Груз будет поделён между Свердловской и Челябинской областями.

Отмечается, что после разгрузки самолёт отправится в Гуанчжоу, где формируется очередная партия груза. 

14 апреля в Екатеринбург прибыл первый самолёт с грузом из Китая.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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