На Урал прилетел второй самолёт из Китая с медицинским грузом

В Екатеринбург прилетел второй из четырёх самолётов с гуманитарным грузом из Китая, доставивший более 4 млн медицинских масок и другие средства защиты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда святой Екатерины.

Борт совершил посадку в аэропорту Кольцово утром 15 апреля.

«Спецборт доставил в столицу Урала 4,1 млн индивидуальных медицинских масок, 10 тыс. защитных костюмов и 100 тыс. масок повышенной защиты», — заявили в фонде.

Груз будет поделён между Свердловской и Челябинской областями.

Отмечается, что после разгрузки самолёт отправится в Гуанчжоу, где формируется очередная партия груза.

14 апреля в Екатеринбург прибыл первый самолёт с грузом из Китая.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.