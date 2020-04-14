В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска

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Дорожные камеры фиксируют только нарушение ПДД, штрафа за отсутствие цифрового пропуска в правилах нет. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, призвав не верить сообщениям СМИ, которые пишут, что с помощью камер будут фиксироваться автомобили без пропуска.
В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Камеры на дорогах фиксируют только нарушение ПДД. Нарушения правил режима повышенной готовности и езды без цифрового кода нет в ПДД», — сказал он.

Депутат призвал «не поддаваться на провокации» и руководствоваться нормами законодательства, а не «инсайдами неназванных источников» в средствах массовой информации.

Он также отметил, что камеры видеонаблюдения применяются только для контроля за нарушителями карантина, например за инфицированными COVID-19 и проходящими лечение на дому.

«И таких случаев с момента вступления нашего городского закона было уже более 50», — добавил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автовладельцев в Москве, не оформивших цифровой пропуск, за каждый проезд под дорожной камерой могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей.

Согласно информации на сайте мэра Москвы, с 15 апреля гражданам для поездок по столице и Подмосковью на личном, служебном или общественном транспорте понадобится цифровой пропуск.

Оформить пропуск можно по адресу nedoma.mos.ru.

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