Более тысячи волонтёров подали заявки на странице проекта «Карта взаимопомощи»

Более 1 тыс. волонтёров подали заявки на странице «Карта взаимопомощи» — проекта RT для тех, кто готов оказать помощь нуждающимся, и тех, кому сейчас тяжело одному.

Для участия необходимо пройти авторизацию на странице проекта RT «Дальше действовать будем мы».

Отметьте свою геолокацию, после чего на карте откроются точки и контакты тех, кому нужна помощь поблизости от вас.

Если помощь нужна вам или вашим знакомым, отправьте заявку, максимально точно укажите геолокацию (и расскажите, кем приходитесь нуждающемуся человеку, чтобы волонтёры сразу всё ему объяснили).

После этого ваша заявка должна отобразиться на карте.

По завершении задания волонтёр может прикрепить фото или видео в качестве отчёта, далее заявка будет отмечена на карте как выполненная, а вы поможете нам рассказать нашим подписчикам о своей помощи.