В Удмуртии рассказали о темпах реализации нацпроекта «Экология»

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В Удмуртии рассказали о темпах реализации национального проекта «Экология».
В Удмуртии рассказали о темпах реализации нацпроекта «Экология»
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На данный момент в республике пять полигонов для вывоза мусора.

«Если говорить о цифрах дальше, то 330 тыс. тонн отходов было размещено на полигонах в 2019 году — это практически в два раза больше, чем в предыдущем году. В этом году нам также предстоит ликвидация 50 и рекультивация двух свалок», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.

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