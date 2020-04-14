В Удмуртии рассказали о темпах реализации нацпроекта «Экология»

В Удмуртии рассказали о темпах реализации национального проекта «Экология».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На данный момент в республике пять полигонов для вывоза мусора.

«Если говорить о цифрах дальше, то 330 тыс. тонн отходов было размещено на полигонах в 2019 году — это практически в два раза больше, чем в предыдущем году. В этом году нам также предстоит ликвидация 50 и рекультивация двух свалок», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.