В Курганской области выставили дополнительные посты ДПС

В УМВД Курганской области заявили, что в регионе выставлены дополнительные посты дорожно-патрульной службы из-за угрозы распространения коронавируса.

«Для обеспечения правопорядка и стабилизации оперативной обстановки в городе Кургане и районах области выставлены дополнительные посты в круглосуточном режиме несения службы», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы ведомства.

В департаменте развития городского хозяйства мэрии Кургана уточнили, что вместе с сотрудниками ГИБДД на постах дежурят представители органов местного самоуправления.

Отмечается, что сотрудники полиции круглосуточно контролируют передвижение по дорогам области граждан, которые должны находиться на самоизоляции.

В отношении нарушителей составляют административные протоколы, а материалы направляют для рассмотрения мировым судьям.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въезде в Москву.