Назначены два заместителя главы Роскомнадзора

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Терлякова и Виктора Логунова на должность заместителей руководителя Роскомнадзора.
Назначены два заместителя главы Роскомнадзора
  • РИА Новости

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Назначить Терлякова Олега Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в тексте.

Также на должность заместителя руководителя Роскомнадзора назначен Владимир Викторович Логунов.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова руководителем Роскомнадзора.

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