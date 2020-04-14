Назначены два заместителя главы Роскомнадзора
- РИА Новости
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Назначить Терлякова Олега Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в тексте.
Также на должность заместителя руководителя Роскомнадзора назначен Владимир Викторович Логунов.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова руководителем Роскомнадзора.