Назначены два заместителя главы Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Терлякова и Виктора Логунова на должность заместителей руководителя Роскомнадзора.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Назначить Терлякова Олега Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в тексте.

Также на должность заместителя руководителя Роскомнадзора назначен Владимир Викторович Логунов.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова руководителем Роскомнадзора.