В Удмуртии планируют отремонтировать 138 соцобъектов

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Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов заявил о планах отремонтировать 138 социальных объектов в рамках проекта «Большой ремонт».
В Удмуртии планируют отремонтировать 138 соцобъектов
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«В рамках проекта «Большой ремонт» в этом году планируется отремонтировать ещё 138 новых объектов социальной сферы», — заявил Александр Бречалов.

Отмечается, что в это числе входят 25 детсадов, 70 школ, шесть больниц и 18 объектов здравоохранения.

По словам руководителя региона, ориентировочная сумма вложений составит 1,5 млрд рублей.

Все работы по капитальному ремонту запланированы на летний период.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выделят 4,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2020 году.

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