ЧФ проводит дезинфекцию предприятий военно-промышленного комплекса в Крыму 

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса на территории Крымского полуострова.

«Ежедневно специалисты РХБЗ ЧФ проводят дезинфекцию около 30 гектаров, обрабатывая один — два объекта за сутки. Пока специальная техника дезинфицирует фасады зданий и прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К обрабатывают внутренние помещения предприятий универсальным дезраствором ДТС-ГК», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что уже проведена обработка филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота завершают восстановление техники времён Великой Отечественной войны, которая примет участие в параде к 75-летию Победы.