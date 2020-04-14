ЧФ проводит дезинфекцию предприятий военно-промышленного комплекса в Крыму 

Короткая ссылка
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса на территории Крымского полуострова.
ЧФ проводит дезинфекцию предприятий военно-промышленного комплекса в Крыму 
  • РИА Новости

«Ежедневно специалисты РХБЗ ЧФ проводят дезинфекцию около 30 гектаров, обрабатывая один — два объекта за сутки. Пока специальная техника дезинфицирует фасады зданий и прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К обрабатывают внутренние помещения предприятий универсальным дезраствором ДТС-ГК», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что уже проведена обработка филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота завершают восстановление техники времён Великой Отечественной войны, которая примет участие в параде к 75-летию Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить