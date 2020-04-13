Эксперт оценила ситуацию с ценами на недвижимость

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости, председатель Международного клуба инвесторов «Интеграция» Ирина Радченко дала прогноз по ситуации с ценами на недвижимость.
Эксперт оценила ситуацию с ценами на недвижимость
  • РИА Новости

По её мнению, до окончания пандемии коронавируса роста цен на жильё в России ожидать не следует.

«Первое, что нужно учитывать, — резкое падение доходов среднего класса. Кроме торговцев продуктами и санитайзерами, все испытывают трудности. Вторая проблема: из-за турбулентности на рынке труда банки будут гораздо более щепетильными в выборе клиентов. Ипотека будет носить скорее исключительный, чем массовый характер. Застройщики, может, и захотят повысить цены, но не смогут это сделать в отсутствии спроса», — отметила Ирина Радченко в беседе с радио Sputnik.

Она также добавила, что в настоящее время сделки невозможно осуществлять, так как не работают органы государственной регистрации.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.

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