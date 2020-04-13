RT запустил проект Карта взаимопомощи

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На странице проекта RT «Дальше действовать будем мы» создана Карта взаимопомощи — для волонтёров и тех, кому сейчас тяжело одному.
RT запустил проект Карта взаимопомощи
  • РИА Новости

Если вы хотите и готовы помочь — авторизуйтесь, отметьте свою геолокацию, после чего на карте откроются точки и контакты тех, кому нужна помощь поблизости от вас.

Если помощь нужна вам или вашим знакомым, отправьте заявку, максимально точно укажите геолокацию (и расскажите, кем приходитесь нуждающемуся человеку, чтобы волонтёры сразу всё ему объяснили).

После этого ваша заявка должна отобразиться на карте.

По завершении задания волонтёр может прикрепить фото или видео в качестве отчёта, далее заявка будет отмечена на карте как выполненная, а вы поможете рассказать нам о своей помощи нашим подписчикам.

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