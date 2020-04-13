В Казани рассказали о планах по разработке мер предосторожности после самоизоляции

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Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение руководителям управлений исполкома города разработать перечень мер предосторожности по окончании режима самоизоляции.
В Казани рассказали о планах по разработке мер предосторожности после самоизоляции
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», в список таких мер войдут правила поведения в лифтах, жилом фонде, общественных местах.

«Будет постепенное возвращение к активной жизни, в том числе и к производственной работе наших промышленных предприятий, крупных, средних, малого бизнеса», — заявил Метшин.

Отмечается, что перечень рекомендаций должен быть разработан вместе с экспертами и специалистами Роспотребнадзора.

Ранее первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что на этой неделе Госдума рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии.

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