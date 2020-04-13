Опрос: 89% россиян осведомлены о деятельности волонтёров

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в рамках которого выяснил уровень информированности россиян о волонтёрах.

Как передаёт НСН со ссылкой на данные опросов, проведённых (ВЦИОМ), 30 марта о деятельности волонтёров были осведомлены 84% опрошенных, 2 апреля — уже 89%.

Отмечается также, что 77% респондентов оценивают волонтёрскую помощь как существенную, 75% верят в готовность окружающих помогать друг другу условиях распространения коронавируса.

По данным ВЦИОМ, 61% респондентов готов оказать волонтёрскую помощь людям, находящимся на карантине.

При этом 50% опрошенных согласны помочь с доставкой лекарств и еды, 42% — в решении бытовых проблем.

Каждый четвёртый респондент в последние 30 дней уже оказывал безвозмездную помощь.

Ранее, как сообщала газета «Известия», московские власти предупредили об участившихся случаях мошенничества под видом волонтёров.