Опрос: 89% россиян осведомлены о деятельности волонтёров
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
Как передаёт НСН со ссылкой на данные опросов, проведённых (ВЦИОМ), 30 марта о деятельности волонтёров были осведомлены 84% опрошенных, 2 апреля — уже 89%.
Отмечается также, что 77% респондентов оценивают волонтёрскую помощь как существенную, 75% верят в готовность окружающих помогать друг другу условиях распространения коронавируса.
По данным ВЦИОМ, 61% респондентов готов оказать волонтёрскую помощь людям, находящимся на карантине.
При этом 50% опрошенных согласны помочь с доставкой лекарств и еды, 42% — в решении бытовых проблем.
Каждый четвёртый респондент в последние 30 дней уже оказывал безвозмездную помощь.
Ранее, как сообщала газета «Известия», московские власти предупредили об участившихся случаях мошенничества под видом волонтёров.