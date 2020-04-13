Психолог рассказал о плюсах режима самоизоляции

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук преподаватель Московского института психоанализа Геннадий Старшенбаум рассказал о плюсах режима самоизоляции.
Психолог рассказал о плюсах режима самоизоляции
  • Pixabay

«Эта ситуация даёт возможность человеку больше внимания обратить на себя самого, на свои внутренние проблемы и заняться ими. Сначала надо в самом себе разобраться наедине, а потом желательно проделать это вместе с кем-то, с тем, кому доверяешь», — заявил он в беседе с НСН.

Старшенбаум также дал рекомендации, которые позволят поддержать отношения внутри семьи. По его словам, у каждого должно быть личное пространство и время.

«И договориться, кто в какое время чем занимается. Нынешняя ситуация — хороший повод для подобного переустройства», — добавил он.

Ранее психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить