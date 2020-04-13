Психолог рассказал о плюсах режима самоизоляции

Кандидат медицинских наук преподаватель Московского института психоанализа Геннадий Старшенбаум рассказал о плюсах режима самоизоляции.

«Эта ситуация даёт возможность человеку больше внимания обратить на себя самого, на свои внутренние проблемы и заняться ими. Сначала надо в самом себе разобраться наедине, а потом желательно проделать это вместе с кем-то, с тем, кому доверяешь», — заявил он в беседе с НСН.

Старшенбаум также дал рекомендации, которые позволят поддержать отношения внутри семьи. По его словам, у каждого должно быть личное пространство и время.

«И договориться, кто в какое время чем занимается. Нынешняя ситуация — хороший повод для подобного переустройства», — добавил он.

Ранее психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.