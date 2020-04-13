Жительницу Оренбуржья привлекли к ответственности за распространение фейка

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В УМВД по Оренбургской области заявили о привлечении к административной ответственности жительницы Октябрьского района за распространение недостоверной информации в социальной сети.
Жительницу Оренбуржья привлекли к ответственности за распространение фейка
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ведомства, правоохранители обнаружили в соцсети «ВКонтакте» комментарий с недостоверной информацией о передвижении транспорта в селе Новоникитино Октябрьского района, где введён карантин в связи с коронавирусом.

По данным регионального УМВД, фейк опубликовала 36-летняя местная жительница, которая разместила информацию в сети, не убедившись в её достоверности.

Отмечается, что за злоупотребление свободой информации ей грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

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