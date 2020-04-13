Академик РАН дал прогноз относительно пика эпидемии коронавируса в России

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Доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников рассказал, когда эпидемия коронавируса в России может достичь пика.
Академик РАН дал прогноз относительно пика эпидемии коронавируса в России
  • РИА Новости

По мнению специалиста, эпидемия COVID-19 в России достигнет пика в конце апреля — начале мая, и затем выйдет на плато. 

«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство», — уточнил Михаил Кирпичников в беседе с «Парламентской газетой».

Академик уверен, что российские власти предпринимают всё возможное, чтобы сдерживать массовое распространение коронавируса, и используют в этом также успешный опыт Китая.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.

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