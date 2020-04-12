В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом

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В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом в эфире ЧГТРК «Грозный» сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

«К сожалению, приходится констатировать, что летальный исход у пяти человек», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, у всех умерших было большое количество сопутствующих заболеваний.

Всего в республике зафиксировано 49 случаев коронавируса.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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