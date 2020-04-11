«Яндекс» оценил уровень соблюдения самоизоляции в России

Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением выше 1 млн человек в России наблюдается в Перми (4,0).

Как следует из данных компании, индекс самоизоляции в Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде составляет 3,6.

Данный показатель в Москве и Санкт-Петербурге зафиксирован на уровне 3,3.

«Яндекс» оценивает индекс самоизоляции по шкале от ноля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят на улицу.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.