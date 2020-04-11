YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Антону Красовскому

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RT
Видеоролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который набрал более 3 млн просмотров, был удалён YouTube с официального канала «RT на русском».
YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Антону Красовскому
  • © RT

Интервью под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы», проведённое в рамках спецпроекта «Эпидемия» с Антоном Красовским, было опубликовано 20 марта. 

После публикации видео попало в тренды русскоязычного YouTube. Всего ролик набрал более 3 млн просмотров.

Как говорится в сообщении от модераторов YouTube, ролик удалён, так как он был отмечен как «недопустимый».

При этом в видеохостинге считают, что в нём имеет место «нарушения правил сообщества». Также указывается, что в связи с пандемией коронавируса часть процессов по проверке контента в YouTube «была изменена».

RT будет подавать апелляцию и запросы во все релевантные российские и международные организации по поводу того, что YouTube может просто взять и удалить популярный фильм.

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