YouTube удалил интервью главврача Коммунарки Антону Красовскому
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Интервью под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы», проведённое в рамках спецпроекта «Эпидемия» с Антоном Красовским, было опубликовано 20 марта.
После публикации видео попало в тренды русскоязычного YouTube. Всего ролик набрал более 3 млн просмотров.
Как говорится в сообщении от модераторов YouTube, ролик удалён, так как он был отмечен как «недопустимый».
При этом в видеохостинге считают, что в нём имеет место «нарушения правил сообщества». Также указывается, что в связи с пандемией коронавируса часть процессов по проверке контента в YouTube «была изменена».
RT будет подавать апелляцию и запросы во все релевантные российские и международные организации по поводу того, что YouTube может просто взять и удалить популярный фильм.