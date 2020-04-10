Эксперт оценил рост спроса на телевизоры и ноутбуки в России

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Руководитель проектов Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин оценил рост спроса на телевизоры и ноутбуки в России.
Эксперт оценил рост спроса на телевизоры и ноутбуки в России
  • Pixabay

«Постепенно люди отходят от потребления мобильных устройств к потреблению домашних устройств релевантно ситуации с пандемией. Если говорить о действительно повышенном спросе, то это телевизоры, ТВ-приставки, устройства для «умного» дома», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, резко упал спрос на спортивные гаджеты и на то, что связано с мобильным образом жизни.

Как прогнозирует эксперт, в апреле — мае цены на ноутбуки, телевизоры и бытовую технику могут вырасти, а стоимость смартфонов почти не изменится.

Ранее пиар-директор сервиса «Юла» Тимофей Соболевский в беседе с Nation News рассказал, на какие услуги и товары вырос спрос на фоне ситуации с коронавирусом в России.

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