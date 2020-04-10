Девятилетнего жителя Калининградской области наградят за спасение брата и сестры при пожаре

Девятилетний житель Калининградской области Иван Веригин спас младшего брата и сестру при пожаре.

Об этом сообщает vesti.ru.

Инцидент произошёл в посёлке Корнево. Мать ненадолго вышла за хлебом, дети играли на втором этаже. Из печки выпал уголь, который четырёхлетняя девочка выбросила в мусорное ведро.

«Я брата на спину, маленькую на руки. Я их вытаскивал, я ничего не видел, чуть с лестницы не упал, держался, спускался», — заявил Веригин.

В доме ещё оставалась его четырёхлетняя сестра, которую вынесла вернувшаяся мать.

«Мы готовим соответствующие документы для награждения Ивана ведомственной наградой», — заявил начальник ГУ МЧС России по региону Роман Емельянов.

Ранее Inforeactor сообщал, что челябинская школьница получит медаль «За спасение погибающих на водах».