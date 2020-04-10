Девятилетнего жителя Калининградской области наградят за спасение брата и сестры при пожаре
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Об этом сообщает vesti.ru.
Инцидент произошёл в посёлке Корнево. Мать ненадолго вышла за хлебом, дети играли на втором этаже. Из печки выпал уголь, который четырёхлетняя девочка выбросила в мусорное ведро.
«Я брата на спину, маленькую на руки. Я их вытаскивал, я ничего не видел, чуть с лестницы не упал, держался, спускался», — заявил Веригин.
В доме ещё оставалась его четырёхлетняя сестра, которую вынесла вернувшаяся мать.
«Мы готовим соответствующие документы для награждения Ивана ведомственной наградой», — заявил начальник ГУ МЧС России по региону Роман Емельянов.
Ранее Inforeactor сообщал, что челябинская школьница получит медаль «За спасение погибающих на водах».