Девятилетнего жителя Калининградской области наградят за спасение брата и сестры при пожаре

Короткая ссылка
Девятилетний житель Калининградской области Иван Веригин спас младшего брата и сестру при пожаре.
Девятилетнего жителя Калининградской области наградят за спасение брата и сестры при пожаре
  • © 39.mchs.gov.ru

Об этом сообщает vesti.ru.

Инцидент произошёл в посёлке Корнево. Мать ненадолго вышла за хлебом, дети играли на втором этаже. Из печки выпал уголь, который четырёхлетняя девочка выбросила в мусорное ведро.

«Я брата на спину, маленькую на руки. Я их вытаскивал, я ничего не видел, чуть с лестницы не упал, держался, спускался», — заявил Веригин.

В доме ещё оставалась его четырёхлетняя сестра, которую вынесла вернувшаяся мать.

«Мы готовим соответствующие документы для награждения Ивана ведомственной наградой», — заявил начальник ГУ МЧС России по региону Роман Емельянов.

Ранее Inforeactor сообщал, что челябинская школьница получит медаль «За спасение погибающих на водах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить