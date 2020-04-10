Спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области

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Спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.
Спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области
  • © Пресс-служба МЧС РФ

Об этом сообщает ФАН.

Как заявили в МЧС, за три часа работы инспекторы обнаружили десять нарушений правил пожарной безопасности.

«Камера скрупулезно фиксирует все термоточки. Кроме того, фото и видеозаписи с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях», — уточнили в ведомстве.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе объявлен пожароопасный сезон с 23 марта.

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