Эксперт рассказал о росте цен на аренду дач

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Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко прокомментировал ситуацию с ценами на аренду дач в российских городах.
Эксперт рассказал о росте цен на аренду дач
  • © Михаил Мордасов
  • РИА Новости

«Везде на курортах — что на наших, что на зарубежных — соблюдается карантин, ехать на лето туда нельзя. А томиться весь тёплый сезон в квартирах, особенно с детьми, не хочется. Вот люди и нашли выход: снять дом или дачу за городом», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

По данным портала «Мир квартир», стоимость аренды дач в Москве, Новой Москве и области поднялась примерно на 20% по сравнению с апрелем прошлого года, в Ленинградской области более чем на 18%, а в среднем по стране загородное жилье прибавило в цене 13%.

В столичном регионе за загородный дом в среднем придется отдать 62—63 тыс. рублей. В Ленинградской области — 49 тыс. рублей.

В целом по стране ставка аренды составляет 35,4 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщала о повышении спроса на аренду загородных домов в марте 2020 года в среднем на 30—60%.

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