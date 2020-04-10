СК объявил в розыск напавшего на российский центр в Киеве

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Следственный комитет объявил в розыск жителя Екатеринбурга Юрия Изотова в рамках расследования уголовного дела о нападении на Российский центр науки и культуры в городе Киеве.
СК объявил в розыск напавшего на российский центр в Киеве
  • РИА Новости

По данным следствия, 18 февраля 2018 года Юрий Изотов совместно с Михаилом Агафоновым, также гражданином России, и иными лицами принял участие в антироссийской акции, в ходе которой они напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна.

Ранее сообщалось, что следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению. Им оказался 30-летний Богдан Тицкой.

18 февраля 2018 года в Киеве радикально настроенные лица напали на учреждение, после чего демонстративно сожгли российский флаг на майдане Незалежности.

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