В Москве впервые пройдёт киберсубботник
- mos.ru
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, участники проведут виртуальную уборку: проверят свои устройства на наличие антивирусных программ и почистят электронную почту от спама. Кроме того, эксперты расскажут им об основах кибербезопасности.
«Наводить порядок в своем онлайн-пространстве не менее важно, чем устраивать генеральные уборки оффлайн. Это особенно актуально в условиях массового перехода на удалённую работу, когда для сотрудников многих компаний корпоративное и личное пространство фактически соединились на домашних компьютерах», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Отмечается, что для подключения к киберсубботнику потребуется телефон, компьютер или планшет.
Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Nation News оценил риски при использовании онлайн-сервисов.