В Москве впервые пройдёт киберсубботник

Первый в Москве киберсубботник пройдёт 11 апреля на нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства».

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, участники проведут виртуальную уборку: проверят свои устройства на наличие антивирусных программ и почистят электронную почту от спама. Кроме того, эксперты расскажут им об основах кибербезопасности.

«Наводить порядок в своем онлайн-пространстве не менее важно, чем устраивать генеральные уборки оффлайн. Это особенно актуально в условиях массового перехода на удалённую работу, когда для сотрудников многих компаний корпоративное и личное пространство фактически соединились на домашних компьютерах», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Отмечается, что для подключения к киберсубботнику потребуется телефон, компьютер или планшет.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Nation News оценил риски при использовании онлайн-сервисов.