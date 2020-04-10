Названы самые популярные виды транспорта среди россиян на фоне коронавируса
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- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия», самой распространённой альтернативой общественному транспорту стали личные автомобили — за них проголосовали 42% респондентов.
18% опрошенных предпочитают совсем не выходить из дома без веской причины.
13% участников исследования выбирают услуги такси и 2% респондентов пользуются каршерингом.
Отмечается, что в условиях эпидемии 57% респондентов считают эффективной мерой профилактики поездку в такси на заднем сиденье.
Половина опрошенных обрабатывают антисептиками руки во время и после поездки в такси.
Маску во время поездки на такси надевают лишь 27% респондентов.
Всего в опросе приняли участие 5590 человек.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.