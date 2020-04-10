Названы самые популярные виды транспорта среди россиян на фоне коронавируса

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Специалисты сервиса заказа такси «Ситимобил» и компании ResearchMe провели опрос, по результатам которого назвали самые популярные виды транспорта среди россиян на фоне распространения коронавируса.
Названы самые популярные виды транспорта среди россиян на фоне коронавируса
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», самой распространённой альтернативой общественному транспорту стали личные автомобили — за них проголосовали 42% респондентов.

18% опрошенных предпочитают совсем не выходить из дома без веской причины.

13% участников исследования выбирают услуги такси и 2% респондентов пользуются каршерингом.

Отмечается, что в условиях эпидемии 57% респондентов считают эффективной мерой профилактики поездку в такси на заднем сиденье.

Половина опрошенных обрабатывают антисептиками руки во время и после поездки в такси.

Маску во время поездки на такси надевают лишь 27% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 5590 человек.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.

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