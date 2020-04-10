В Госдуме прокомментировали ситуацию с управляющими компаниями

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала о намерении обратиться к правительству с просьбой оказать помощь управляющим компаниям и водоснабжающим организациям.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Хованской, управляющие компании находятся в сложной финансовой ситуации, так как россияне стали менее регулярно оплачивать коммунальные услуги.

«От управляющих компаний и водоканалов приходят жалобы на то, что сбор платежей составляет 30—40% и им уже нечем платить зарплату сотрудникам. Сложная финансовая ситуация приведёт к ряду последствий вплоть до банкротства и лишения лицензий», — отметила парламентарий.

Она добавила, что эти организации, отвечающие за жизнеобеспечение граждан, в настоящее время не получают поддержки от государства, при этом у них практически нет подушки безопасности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.