Аэропорт Пулково перешёл на сокращённый режим работы

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Петербургский аэропорт Пулково объявил о переходе на сокращённый режим работы с 10 апреля.
Аэропорт Пулково перешёл на сокращённый режим работы
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ВВСС, пассажирский терминал, принимавший и отправлявший рейсы круглосуточно, будет закрываться на ночь.

«Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) вводит новый режим работы. С 10 апреля 2020 года Пулково работает до 23:00. С 11 по 30 апреля 2020 года аэропорт будет обслуживать рейсы ежедневно с 08:00 до 23:00», — отметили в пресс-службе.

В управляющей компании уточнили, что для пассажиров ранних вылетов терминал будет открываться в 05:30, а с 23:00 он будет работать только на выход. 

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