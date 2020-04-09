В Томской области оценили вероятность продления режима самоизоляции

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Вице-губернатор Томской области Иван Деев, заместитель руководителя оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, прокомментировал вероятность продления режима самоизоляции в области после 15 апреля.
В Томской области оценили вероятность продления режима самоизоляции
  • Pixabay

Как передаёт портал vtomske.ru, 15 апреля в Томской области заканчивается введённый ранее режим полной самоизоляции, и в настоящее время власти прорабатывают вопрос о дальнейших мероприятиях.

«Мы оцениваем сейчас необходимость продления режима самоизоляции (после 15 апреля), оцениваем, как складывается ситуация у малого и среднего бизнеса. Думаю, что к концу недели разработанные мероприятия представим губернатору», — заявил Иван Деев.

По его словам, самоизоляция — самый эффективный метод борьбы с распространением вирусных инфекций, так как ограничиваются социальные контакты.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», в МЧС России рассказали, как помочь детям избежать стресса в период самоизоляции.

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