В Томской области оценили вероятность продления режима самоизоляции
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Как передаёт портал vtomske.ru, 15 апреля в Томской области заканчивается введённый ранее режим полной самоизоляции, и в настоящее время власти прорабатывают вопрос о дальнейших мероприятиях.
«Мы оцениваем сейчас необходимость продления режима самоизоляции (после 15 апреля), оцениваем, как складывается ситуация у малого и среднего бизнеса. Думаю, что к концу недели разработанные мероприятия представим губернатору», — заявил Иван Деев.
По его словам, самоизоляция — самый эффективный метод борьбы с распространением вирусных инфекций, так как ограничиваются социальные контакты.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», в МЧС России рассказали, как помочь детям избежать стресса в период самоизоляции.