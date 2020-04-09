Экипажи корветов Балтийского флота провели учения в море

Экипажи корветов «Сообразительный», «Стерегущий» и «Стойкий» провели плановые тактические учения в акватории Балтийского моря.

Как передаёт телеканал «Звезда», моряки успешно выполнили задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного неприятеля и нанесли артиллерийский удар по морским целям.

Отмечается, что упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630.

Кроме того, экипажи корветов провели комплекс артиллерийских стрельб из установок А-190 по морским щитам, имитирующим корабли условного противника, а также отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками и выполнили условные торпедные стрельбы.

Всего в плановых учениях корабельных сил Балтийского флота участвовали порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», подразделения связи Черноморского флота провели учения на полигоне боевой подготовки в Крыму.