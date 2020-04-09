Экипажи корветов Балтийского флота провели учения в море
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- РИА Новости
Как передаёт телеканал «Звезда», моряки успешно выполнили задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного неприятеля и нанесли артиллерийский удар по морским целям.
Отмечается, что упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630.
Кроме того, экипажи корветов провели комплекс артиллерийских стрельб из установок А-190 по морским щитам, имитирующим корабли условного противника, а также отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками и выполнили условные торпедные стрельбы.
Всего в плановых учениях корабельных сил Балтийского флота участвовали порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», подразделения связи Черноморского флота провели учения на полигоне боевой подготовки в Крыму.