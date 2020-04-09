Реактивная артиллерия ЗВО провела учения в Нижегородской области
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда», батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган» по прибытии на позиции подготовили боевые машины к стрельбе и приступили к наведению реактивных систем на цели.
Отмечается, что разведка с воздуха совершалась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
В учениях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, а также свыше 500 единиц вооружения и военной техники.
Ранее, как сообщало Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.