Реактивная артиллерия ЗВО провела учения в Нижегородской области

Реактивная артиллерия Западного военного округа провела марш в район развёртывания условного противника для подавления развивающейся атаки на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Как сообщает телеканал «Звезда», батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган» по прибытии на позиции подготовили боевые машины к стрельбе и приступили к наведению реактивных систем на цели.

Отмечается, что разведка с воздуха совершалась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В учениях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, а также свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Ранее, как сообщало Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.