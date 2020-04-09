Специалисты ЧФ завершают ремонт техники времён войны к параду Победы

Короткая ссылка
Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота завершают восстановление техники времён Великой Отечественной войны, которая примет участие в параде к 75-летию Победы.
Специалисты ЧФ завершают ремонт техники времён войны к параду Победы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, восстановлены два танка и две самоходные артиллерийские установки.

«На сегодняшний день два танка обслужены и поставлены на ход — это Т-34 (с пушкой) 85-го калибра и ИС-2. Су-122 поставлена на ход, проводятся пробеговые и стационарные испытания», — заявил командир ремонтной роты отдельного ремонтно-восстановительного батальона ЧФ капитан Борис Гришин.

Отмечается, что после испытаний на всей технике будут проведены работы по покраске корпуса.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы акции «Бессмертный полк» рассматривают разные варианты проведения мероприятия, в том числе онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить