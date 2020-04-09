Специалисты ЧФ завершают ремонт техники времён войны к параду Победы

Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота завершают восстановление техники времён Великой Отечественной войны, которая примет участие в параде к 75-летию Победы.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, восстановлены два танка и две самоходные артиллерийские установки.

«На сегодняшний день два танка обслужены и поставлены на ход — это Т-34 (с пушкой) 85-го калибра и ИС-2. Су-122 поставлена на ход, проводятся пробеговые и стационарные испытания», — заявил командир ремонтной роты отдельного ремонтно-восстановительного батальона ЧФ капитан Борис Гришин.

Отмечается, что после испытаний на всей технике будут проведены работы по покраске корпуса.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы акции «Бессмертный полк» рассматривают разные варианты проведения мероприятия, в том числе онлайн.