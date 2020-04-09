Эксперты рассказали о повышении спроса на аренду загородных домов

Эксперты заявили о повышении спроса на аренду загородных домов в марте 2020 года в среднем на 30—60%.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости, цены на аренду в среднем по России при этом выросли на 32%.

По мнению специалистов, причиной стала не только самоизоляция населения в связи с распространением коронавируса, но и отменённые отпуска.

«Люди поняли, что им не уехать за границу в отпуск, поэтому решили провести время на даче. Кроме того, за городом можно избежать скопления людей и, как следствие, заражения коронавирусом», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Отмечается, что в Московской и Ленинградской областях спрос на аренду дач вырос на 80%.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.