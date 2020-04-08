Психолог рассказал, как защитить пожилых родственников от мошенников

Психолог профессор Андрей Зберовский рассказал, как защитить пожилых родственников от мошенников.

В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал оповещать близких о новых способах мошенничества, особенно про спекуляции на фоне ситуации с коронавирусом.

Зберовский обратил внимание, что пожилые люди не всегда понимают нюансы, которые понимают более молодые.

«Родители говорят «Да», но их мозг не воспринимает всего механизма психологического обмана, который происходит», — пояснил он.

Поэтому так важно, считает эксперт, полностью объяснять мошенническую схему: как злоумышленники могут действовать и что будут говорить.

По словам Зберовского, нужно пояснить пожилым родственникам, что если им предложат акции, скидки, бесплатную доставку, то необходимо сразу позвонить кому-то из близких.

«Необходимо прямо на холодильник или на зеркало в коридоре повесить напоминание: «В случае каких-то предложений или заманчивых скидок позвони, посоветуйся». Потому что это действует гораздо эффективнее. Такие разговоры отрезвляют», — полагает эксперт.

Как считает Зберовский, надо настраивать пожилых людей, чтобы они вообще не отвечали на звонки с неизвестных номеров.

Ранее эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.