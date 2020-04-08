В ОНК просят допустить членов комиссии в СИЗО №7

Членов ОНК Москвы не пустили в СИЗО №7, в связи с этим комиссия намерена обратиться во ФСИН для разрешения проблемы.

Как сообщил RT член ОНК Москвы Георгий Иванов, с 31 марта СИЗО №7 по приказу начальника УФСИН Москвы стал единственным принимающим заключённых изолятором, в остальных арестантов не принимают, не вывозят в суды и на следственные действия.

«С учётом того, что карантин в СИЗО №7 носит ограниченный характер, раз туда привозят заключённых, мы сочли необходимым проверить, не переполнен ли он, ведь теперь туда должны отправлять и женщин, и несовершеннолетних. Но администрация нас не допустила в СИЗО», — сказал он.

По его словам, при этом в СИЗО прошли адвокаты.

«Правда, для этого им пришлось надеть костюмы химзащиты, но и члены ОНК заявили представителям администрации, что готовы тоже пройти в костюмах химзащиты, но нас не допустили», — уточнил Иванов.

Он добавил, что с момента введения карантина видел, как и в другие СИЗО пропускают адвокатов и следователей.

«Таким образом, карантин в столичных СИЗО действует только для членов ОНК», — заявил он.

В УФСИН Москвы RT пояснили, что членов ОНК не допускают в изоляторы на основании постановления главного санитарного врача ФСИН о введении карантина во всех СИЗО УФСИН Москвы и в СИЗО №1 ФСИН России.

При этом там не объяснили причины, по которым в изоляторы пустили адвокатов и следователей.

Глава ОНК Москвы Георгий Волков заявил RT, что в комиссии осознают недопустимость проникновения вирусной инфекции в следственные изоляторы столицы, где большая плотность подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

«В то же время мы понимаем, что общественный контроль полностью отменять нельзя. К нам приходит масса писем от родственников содержащихся в данных учреждениях, которые обеспокоены этой проблематикой», — отметил он.

Он добавил, что при необходимости, а тем более в экстренных случаях, члены ОНК обязаны посещать СИЗО Москвы.

«Разумеется, со всеми мерами предосторожности, в том числе и в костюмах биологической защиты», — подчеркнул Волков.

По его словам, комиссия обратится к руководству ФСИН России для разрешения проблемы допуска членов комиссии в места принудительного содержания уголовно-исполнительной системы в условиях эпидемии.

В аппарате московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой RT сообщили, что информированы о возникшей проблеме и московский омбудсмен обратилась за разъяснениями во ФСИН.