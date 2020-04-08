Эксперты заявили о росте интереса россиян к автокредитам

Эксперты рассказали о росте интереса россиян к автокредитам.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Выдача кредитов в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го выросла на 3% в количественном и на 24% в денежном выражении.

Динамика марта к февралю оценивается в +38% и +41% соответственно.

«Рост выдач кредитов на новые автомобили по итогам I квартала составил 11% в количественном и 23% в денежном выражении», — говорится в сообщении на сайте «Автостата».

В 2019 году kp.ru сообщал, что стали известны самые популярные у россиян автомобили с дизельным двигателем.