Эксперты заявили о росте интереса россиян к автокредитам

Короткая ссылка
Эксперты рассказали о росте интереса россиян к автокредитам.
Эксперты заявили о росте интереса россиян к автокредитам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Выдача кредитов в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го выросла на 3% в количественном и на 24% в денежном выражении.

Динамика марта к февралю оценивается в +38% и +41% соответственно.

«Рост выдач кредитов на новые автомобили по итогам I квартала составил 11% в количественном и 23% в денежном выражении», — говорится в сообщении на сайте «Автостата».

В 2019 году kp.ru сообщал, что стали известны самые популярные у россиян автомобили с дизельным двигателем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить