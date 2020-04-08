В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

«Вместе с тем нельзя исключать второй волны вспышки эпидемии коронавируса к концу 2020 года с началом нового сезона простудных и респираторных заболеваний. Помимо прочего, этому может способствовать «истощённость» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса», — говорится в бюллетене «О чём говорят тренды» департамента ЦБ.

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев оценил меры по поддержке бизнеса в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что изначально планировалось оказывать помощь только туризму и авиации, но поддержка требуется всё большему количеству отраслей.

Согласно последним данным, количество случаев заражения инфекцией COVID-19 в России достигло 8672 — болезнь выявлена в 81 регионе страны. Подробнее о распространении вируса можно узнать с помощью карты RT.