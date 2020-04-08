Авиация ЗВО начала учебные полёты в четырёх регионах России

Авиация Западного военного округа начала учебные полёты в Воронежской, Курской, Московской и Ленинградской областях.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Контрольные упражнения в рамках итоговой проверки за зимний период обучения выполнят более 50 самолётов оперативно-тактической авиации и около 100 единиц наземной техники.

Лётчики продемонстрируют навыки пилотирования в сложных погодных условиях, при плохой видимости. Они также отработают действия в нештатных ситуациях.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.