Авиация ЗВО начала учебные полёты в четырёх регионах России
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Контрольные упражнения в рамках итоговой проверки за зимний период обучения выполнят более 50 самолётов оперативно-тактической авиации и около 100 единиц наземной техники.
Лётчики продемонстрируют навыки пилотирования в сложных погодных условиях, при плохой видимости. Они также отработают действия в нештатных ситуациях.
Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.