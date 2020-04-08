Жителя Ульяновской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Жителя Димитровграда оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе, рассказали в пресс-службе управления МВД по Ульяновской области.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Установлено, что 28-летний мужчина в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» обсуждал ситуацию с коронавирусной инфекцией. Он разместил заведомо недостоверные данные о числе заболевших на территории региона.

Был составлен административный протокол. Материалы проверки передали в мировой суд Димитровграда. Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

Ранее kp.ru сообщал, что жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.