Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
  • РИА Новости

«Совещание (будет. — RT)», — заявил РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, будет ли отдельное обращение или совещание.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и главы других регионов будут выступать на совещании российского лидера с губернаторами по вопросу распространения коронавируса.

Отмечается, что в списке участников также премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.

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