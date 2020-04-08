Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.

«Совещание (будет. — RT)», — заявил РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, будет ли отдельное обращение или совещание.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и главы других регионов будут выступать на совещании российского лидера с губернаторами по вопросу распространения коронавируса.

Отмечается, что в списке участников также премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.