Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
- РИА Новости
«Совещание (будет. — RT)», — заявил РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, будет ли отдельное обращение или совещание.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и главы других регионов будут выступать на совещании российского лидера с губернаторами по вопросу распространения коронавируса.
Отмечается, что в списке участников также премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.