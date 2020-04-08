В Крыму рассказали об онлайн-продаже автомобилей на фоне коронавируса

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Директор ООО «Автоцентр-М» — официального дилера Hyundai в Крыму — Дмитрий Приходько рассказал о переходе к онлайн-продаже автомобилей в условиях действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса.
В Крыму рассказали об онлайн-продаже автомобилей на фоне коронавируса
  • РИА Новости

«К онлайн-продажам теоретически мы пришли бы лет через десять, но нынешние обстоятельства ускорили этот процесс. В связи с действующими ограничительными мерами наш салон закрыт. Клиент получает всю информацию об автомобиле на нашем сайте, после клиент может заказать обратный звонок или сделать его самостоятельно в наш дилерский центр», — пояснил специалист в беседе с «Крыминформ».

По его словам, менеджер в режиме онлайн может проконсультировать клиента, а затем по электронной почте отправить документы для совершения сделки.

Приходько отметил, что при покупке автомобиля через интернет действуют все партнёрские программы и предоставляется полный набор услуг и гарантий, как при покупке автомобиля в салоне.

Ранее радиоведущий, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Newinform прокомментировал возможность широкого распространения дистанционного способа продажи автомобилей в России.

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